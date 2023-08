Nikola Aktie News: Nikola gibt am Freitagnachmittag nach

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Nikola gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Nikola-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 3,6 Prozent auf 1,89 USD ab.

Das Papier von Nikola gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 16:08 Uhr ging es um 3,6 Prozent auf 1,89 USD abwärts. Die Nikola-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1,80 USD ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,92 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 17.756.531 Nikola-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.08.2022 bei 7,28 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nikola-Aktie 285,49 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 0,52 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.06.2023). Mit einem Abschlag von mindestens 72,41 Prozent könnte die Nikola-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nikola veröffentlichte am 04.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Nikola ein EPS von -0,25 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 15,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15,36 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 18,13 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.11.2023 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Nikola im Jahr 2023 -0,742 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

