Nikola Aktie News: Nikola am Freitagvormittag mit Einbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Nikola. Die Aktionäre schickten das Papier von Nikola nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 1,78 EUR.

Das Papier von Nikola gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 09:21 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 1,78 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Nikola-Aktie bis auf 1,76 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,81 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 108.329 Nikola-Aktien umgesetzt.

Am 13.08.2022 markierte das Papier bei 7,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nikola-Aktie derzeit noch 293,26 Prozent Luft nach oben. Am 06.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 0,49 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nikola-Aktie derzeit noch 72,69 Prozent Luft nach unten.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nikola am 04.08.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 USD gegenüber -0,25 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite hat Nikola im vergangenen Quartal 15,36 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 15,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nikola 18,13 USD umsetzen können.

Am 02.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Nikola im Jahr 2023 -0,742 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

