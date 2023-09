Nikola Aktie News: Nikola tendiert am Vormittag nordwärts

Nikola im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Nikola. Zuletzt konnte die Aktie von Nikola zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,4 Prozent auf 0,838 EUR.

Das Papier von Nikola konnte um 09:16 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,4 Prozent auf 0,838 EUR. Im Tageshoch stieg die Nikola-Aktie bis auf 0,839 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,839 EUR. Bisher wurden heute 113.465 Nikola-Aktien gehandelt.

Am 15.09.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,584 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 566,746 Prozent könnte die Nikola-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 0,486 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,946 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 04.08.2023 hat Nikola die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Nikola hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,20 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,25 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nikola in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15,29 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 15,36 USD im Vergleich zu 18,13 USD im Vorjahresquartal.

Nikola dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Nikola-Verlust in Höhe von -0,707 USD je Aktie aus.

