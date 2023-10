Nikola Aktie News: Nikola am Mittwochnachmittag nahe Vortagesniveau

Nikola im Blick

Die Aktie von Nikola hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 1,43 USD zeigte sich die Nikola-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt kaum verändert.

Werte in diesem Artikel

Anleger zeigten sich um 16:08 Uhr bei der Nikola-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ Bsc-Handel nahezu unverändert bei 1,43 USD. Bei 1,48 USD erreichte die Nikola-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nikola-Aktie bisher bei 1,41 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 1,45 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 8.855.527 Nikola-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.11.2022 auf bis zu 3,97 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nikola-Aktie somit 63,97 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,52 USD. Dieser Wert wurde am 07.06.2023 erreicht. Abschläge von 63,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 04.08.2023 lud Nikola zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,20 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nikola -0,25 USD je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 15,29 Prozent zurück. Hier wurden 15,36 USD gegenüber 18,13 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Nikola wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 31.10.2024.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,703 USD je Nikola-Aktie.

Redaktion finanzen.net

