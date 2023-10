Nikola Aktie News: Nikola am Mittwochvormittag mit KursVerlusten

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Nikola. Das Papier von Nikola gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 1,33 EUR abwärts.

Die Nikola-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 09:18 Uhr um 1,1 Prozent auf 1,33 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Nikola-Aktie bei 1,32 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 1,35 EUR. Von der Nikola-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 65.120 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.11.2022 bei 3,95 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 196,10 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,49 EUR am 06.06.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 63,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nikola ließ sich am 04.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 USD gegenüber -0,25 USD im Vorjahresquartal verkündet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nikola in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,29 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 15,36 USD. Im Vorjahresviertel waren 18,13 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 02.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Nikola rechnen Experten am 31.10.2024.

Experten gehen davon aus, dass Nikola im Jahr 2023 -0,703 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

