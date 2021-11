Nikola Aktie News: Nikola gibt ab

Aktien in diesem Artikel Nikola 12,29 EUR

Die Aktie verlor zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 1,2 Prozent auf 12,29 EUR. Im Tief verlor die Nikola-Aktie bis auf 12,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nikola-Aktien beläuft sich auf 6.303 Stück.

Am 24.11.2020 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,30 EUR an. Bei 7,72 EUR fiel das Papier am 16.08.2021 auf ein 52-Wochen-Tief.

2022 dürfte Nikola einen Verlust von -1,030 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Die Nikola Corp. ist ein im Transportsektor tätiges Unternehmen. Die Gesellschaft stellt emissionsfreie batterie- und wasserstoffelektrische Fahrzeuge, Antriebe von Elektrofahrzeugen, Fahrzeugkomponenten sowie Energiespeichersysteme her. Zudem bietet Nikola Services im Bereich Infrastruktur von Wasserstofftankstellen an.

Wasserstoff-Hubs: Nikola und TC Energy arbeiten jetzt zusammen

Nikola erhält ersten Leasingauftrag in den USA: Tri-Eagle Sales erhält Elektro-Lkw

Nikola schreibt weiter rote Zahlen - Nikola-Aktie schnellt dennoch um rund ein Fünftel hoch

