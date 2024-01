Nikola Aktie News: Nikola verteidigt am Mittag Vortagesniveau

Kursverlauf

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Nikola. Die Nikola-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via NASDAQ Bsc bei 0,735 USD.

Zum Vortag unverändert notierte die Nikola-Aktie um 12:00 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel bei 0,735 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 315.873 Nikola-Aktien.

Am 04.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,710 USD an. Derzeit notiert die Nikola-Aktie damit 80,178 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.06.2023 bei 0,521 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nikola-Aktie derzeit noch 29,154 Prozent Luft nach unten.

Am 02.11.2023 legte Nikola die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,30 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 107,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf -1,73 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 24,24 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 22.02.2024 dürfte Nikola Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,885 USD je Nikola-Aktie belaufen.

