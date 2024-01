Nikola Aktie News: Nikola zieht am Vormittag an

Kursentwicklung

Die Aktie von Nikola zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nikola nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 0,676 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die Nikola-Papiere um 09:19 Uhr 0,7 Prozent. Die Nikola-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,688 EUR an. Bei 0,680 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Nikola-Aktien beläuft sich auf 40.865 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,394 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.08.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Nikola-Aktie liegt somit 80,097 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,486 EUR ab. Derzeit notiert die Nikola-Aktie damit 38,935 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nikola am 02.11.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,30 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 107,14 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei -1,73 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 24,24 USD US-Dollar umgesetzt.

Die Nikola-Bilanz für Q4 2023 wird am 22.02.2024 erwartet.

2023 dürfte Nikola einen Verlust von -0,885 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

