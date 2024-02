Nikola Aktie News: Nikola behauptet sich am Vormittag

Blick auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Nikola. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Nikola-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 0,668 EUR.

Die Nikola-Aktie wies um 09:22 Uhr kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 0,668 EUR. In der Spitze gewann die Nikola-Aktie bis auf 0,670 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Nikola-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,657 EUR aus. Bei 0,670 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 22.439 Nikola-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 04.08.2023 auf bis zu 3,394 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Nikola-Aktie ist somit 408,464 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,486 EUR. Dieser Wert wurde am 07.06.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,161 Prozent.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Nikola-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 02.11.2023 hat Nikola die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,30 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Nikola ein EPS von -0,28 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf -1,73 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 107,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 24,24 USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Nikola am 22.02.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 20.02.2025 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,858 USD je Nikola-Aktie.

