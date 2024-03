Nikola Aktie News: Nikola am Mittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Nikola. Die Aktionäre schickten das Papier von Nikola nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 0,675 USD.

Um 12:03 Uhr ging es für das Nikola-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 0,675 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 196.483 Nikola-Aktien umgesetzt.

Am 04.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,710 USD an. Der aktuelle Kurs der Nikola-Aktie ist somit 449,956 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,521 USD. Dieser Wert wurde am 07.06.2023 erreicht. Abschläge von 22,769 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Nikola-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Nikola ließ sich am 22.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,11 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,37 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,53 USD – ein Plus von 75,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nikola 6,56 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 02.05.2024 erwartet.

Laut Analysten dürfte Nikola im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,403 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nikola-Aktie

