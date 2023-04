Nikola Aktie News: Nikola zeigt sich am Mittwochvormittag freundlich

Aktien in diesem Artikel Nikola 1,01 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Nikola nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:14 Uhr 0,2 Prozent auf 1,00 EUR. Im Tageshoch stieg die Nikola-Aktie bis auf 1,04 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,03 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 67.126 Nikola-Aktien den Besitzer.

Am 09.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,78 EUR an. Gewinne von 88,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.04.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,99 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nikola ließ sich am 23.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,37 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nikola -0,22 USD je Aktie generiert.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 04.05.2023 terminiert.

In der Nikola-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,916 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

