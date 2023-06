Nikola Aktie News: Nikola schiebt sich am Montagnachmittag vor

Aktien in diesem Artikel Nikola 0,71 EUR

9,92% Charts

News

Analysen

Die Nikola-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 16:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,8 Prozent auf 0,739 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nikola-Aktie bisher bei 0,800 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 0,767 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 15.638.480 Nikola-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.08.2022 bei 8,970 USD. Mit einem Zuwachs von 1.113,802 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 07.06.2023 auf bis zu 0,521 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,499 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nikola ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,26 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,21 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 11,12 USD – das entspricht einem Zuwachs von 489,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,89 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 02.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Nikola 2023 einen Verlust in Höhe von -0,820 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nikola-Aktie

NASDAQ-Wert Nikola-Aktie: Nikola droht die Aufhebung der NASDAQ-Börsennotierung

Rivian und Nikola-Aktien nach Sinkflug ein Kauf? So planen Rivian und Nikola den Turnaround

Tesla-Rivale Nikola und Voltera vereinbaren eine Partnerschaft für Wasserstoff-Tankstellen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nikola Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nikola Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nikola

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com