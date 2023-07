Nikola Aktie News: Nikola gewinnt am Mittwochmittag an Boden

Notierung im Blick

Die Aktie von Nikola gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Nikola-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 1,43 USD zu.

Die Nikola-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 12:01 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 1,43 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 296.707 Nikola-Aktien umgesetzt.

Am 09.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,97 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 527,27 Prozent. Bei einem Wert von 0,52 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.06.2023). Mit Abgaben von 63,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 09.05.2023 legte Nikola die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,26 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,21 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,12 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 489,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,89 USD in den Büchern standen.

Am 04.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 01.08.2024 dürfte Nikola die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nikola einen Verlust von -0,816 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

