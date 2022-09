Nikola Aktie News: Nikola steigt am Mittag

Aktien in diesem Artikel Nikola 5,30 EUR

Die Nikola-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 3,3 Prozent im Plus bei 5,42 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Nikola-Aktie sogar auf 5,42 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,35 EUR. Bisher wurden heute 6.754 Nikola-Aktien gehandelt.

Bei 13,15 EUR erreichte der Titel am 05.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nikola-Aktie mit einem Kursplus von 58,81 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,34 EUR. Dieser Wert wurde am 05.07.2022 erreicht. Mit Abgaben von 24,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 04.08.2022 äußerte sich Nikola zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,25 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2022 veröffentlicht.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Nikola 2022 einen Verlust in Höhe von -1,277 USD ausweisen wird.

