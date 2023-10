Nikola Aktie News: Nikola steigt am Mittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Nikola gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Nikola legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,7 Prozent auf 1,39 USD.

Um 11:55 Uhr ging es für das Nikola-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 1,39 USD. Der Tagesumsatz der Nikola-Aktie belief sich zuletzt auf 305.320 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 02.11.2022 auf bis zu 3,97 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 185,50 Prozent hinzugewinnen. Am 07.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,52 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nikola-Aktie mit einem Verlust von 62,52 Prozent wieder erreichen.

Nikola ließ sich am 04.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,25 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,36 USD – das entspricht einem Minus von 15,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,13 USD in den Büchern gestanden hatten.

Nikola dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 31.10.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nikola einen Verlust von -0,703 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

