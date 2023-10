Nikola Aktie News: Nikola schiebt sich am Vormittag vor

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Nikola gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 1,31 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Nikola-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:20 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 1,31 EUR. Bei 1,34 EUR erreichte die Nikola-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 1,31 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 126.764 Nikola-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 01.11.2022 auf bis zu 3,95 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 200,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.06.2023 bei 0,49 EUR. Der derzeitige Kurs der Nikola-Aktie liegt somit 170,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nikola am 04.08.2023. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,20 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,25 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Nikola mit einem Umsatz von insgesamt 15,36 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,13 USD erwirtschaftet worden waren, um 15,29 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Nikola am 02.11.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Nikola rechnen Experten am 31.10.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nikola einen Verlust von -0,703 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nikola-Aktie

NASDAQ-Titel Nikola markiert Meilenstein: Markteinführung von Nikolas Wasserstoff-Brennstoffzellen-Lkw in Nordamerika

Tesla, Nikola, oder Lucid? Das sind die meist geshorteten E-Auto-Aktien

Nikola-Aktie gibt an der NASDAQ Gas: Tesla-Konkurrent Nikola will mit Verkauf von Wasserstoff-Lkw beginnen