Nikola Aktie News: Nikola am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nikola. Zuletzt konnte die Aktie von Nikola zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,3 Prozent auf 0,697 USD.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Nikola-Papiere um 16:08 Uhr 1,3 Prozent. Die Nikola-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,700 USD aus. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,692 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 13.756.886 Nikola-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,710 USD. Dieser Kurs wurde am 04.08.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 432,663 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,521 USD am 07.06.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,197 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nikola ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,30 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,28 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nikola in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 107,14 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei -1,73 USD im Vergleich zu 24,24 USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 22.02.2024 dürfte Nikola Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,886 USD je Nikola-Aktie in den Büchern stehen.

