Nikola Aktie News: Nikola tendiert am Freitagmittag auf rotem Terrain

Die Nikola-Aktie musste um 12:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 2,34 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Nikola-Aktie bei 2,32 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 2,36 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 10.450 Nikola-Aktien den Besitzer.

Am 30.03.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,50 EUR an. Mit einem Zuwachs von 77,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 13.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,92 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nikola-Aktie 21,64 Prozent sinken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nikola am 03.11.2022. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,28 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Nikola ein EPS von -0,20 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Nikola am 23.02.2023 vorlegen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2022 -1,232 USD je Aktie in den Nikola-Büchern.

Redaktion finanzen.net

