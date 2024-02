Nikola Aktie News: Nikola am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Blick auf Nikola-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nikola. Zuletzt ging es für die Nikola-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 4,9 Prozent auf 0,701 USD.

Um 16:08 Uhr rutschte die Nikola-Aktie in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 4,9 Prozent auf 0,701 USD ab. In der Spitze fiel die Nikola-Aktie bis auf 0,694 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,717 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 16.943.880 Nikola-Aktien.

Bei 3,710 USD markierte der Titel am 04.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Nikola-Aktie damit 81,105 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 0,521 USD erreichte der Anteilsschein am 07.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Nikola-Aktie damit 34,549 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2022 erhielten Nikola-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nikola am 02.11.2023 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,30 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,28 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 107,14 Prozent auf -1,73 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 24,24 USD gelegen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.02.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Nikola-Anleger Experten zufolge am 20.02.2025 werfen.

In der Nikola-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,858 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

