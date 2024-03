Nikola Aktie News: Nikola steigt am Mittwochmittag

Kurs der Nikola

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Nikola. Das Papier von Nikola legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,5 Prozent auf 0,666 USD.

Die Nikola-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 12:02 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 0,666 USD. Von der Nikola-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 176.050 Stück gehandelt.

Am 04.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,710 USD an. 456,973 Prozent Plus fehlen der Nikola-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 0,521 USD fiel das Papier am 07.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Nikola-Aktie liegt somit 27,850 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Nikola-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 22.02.2024 äußerte sich Nikola zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,11 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 75,71 Prozent auf 11,53 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,56 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 02.05.2024 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Nikola im Jahr 2024 -0,403 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nikola-Aktie

Nach geplatzter GM-Partnerschaft: Nikolas Pickup-Hoffnung Badger geht an Freund von Ex-CEO Milton

Nikola bleibt tief in den roten Zahlen - Nikola-Aktie etwas tiefer

Hindenburg Research, Fraser Perring & Co.: Haben Shortseller einen Nutzen für den Aktienmarkt?