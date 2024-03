Nikola Aktie News: Nikola am Nachmittag gefragt

Nikola im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Nikola. Zuletzt wies die Nikola-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 0,664 USD nach oben.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Nikola-Papiere um 16:08 Uhr 0,2 Prozent. Die Nikola-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,687 USD an. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 0,670 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 21.809.896 Nikola-Aktien umgesetzt.

Bei 3,710 USD erreichte der Titel am 04.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 458,483 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nikola-Aktie. Am 07.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,521 USD. Mit einem Kursverlust von 21,572 Prozent würde die Nikola-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Nikola am 22.02.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,11 USD gegenüber -0,37 USD im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat Nikola mit einem Umsatz von insgesamt 11,53 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,56 USD erwirtschaftet worden waren, um 75,71 Prozent gesteigert.

Die Nikola-Bilanz für Q1 2024 wird am 02.05.2024 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Nikola-Verlust in Höhe von -0,403 USD je Aktie aus.

