Nikola Aktie News: Anleger decken sich am Nachmittag mit Nikola ein

Nikola im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Nikola. Zuletzt sprang die Nikola-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 6,1 Prozent auf 0,570 USD zu.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Nikola-Papiere um 15:53 Uhr 6,1 Prozent. Bei 0,577 USD erreichte die Nikola-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,540 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.861.455 Nikola-Aktien.

Am 04.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 3,710 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Nikola-Aktie ist somit 550,991 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.06.2023 (0,521 USD). Abschläge von 8,580 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Nikola gewährte am 07.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,11 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 7,50 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 32,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nikola 11,12 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.08.2024 veröffentlicht.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,366 USD je Nikola-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

