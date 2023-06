Nikola Aktie News: Nikola am Dienstagnachmittag fester

Aktien in diesem Artikel Nikola 0,70 EUR

-2,03% Charts

News

Analysen

Die Aktie legte um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 2,7 Prozent auf 0,787 USD zu. Die Nikola-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,802 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,800 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 8.342.990 Nikola-Aktien umgesetzt.

Am 09.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 8,970 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1.040,061 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,521 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Nikola-Aktie ist somit 33,782 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Nikola am 09.05.2023. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,26 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,21 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 489,14 Prozent auf 11,12 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,89 USD erwirtschaftet worden.

Am 02.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,820 USD je Nikola-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nikola-Aktie

NASDAQ-Wert Nikola-Aktie: Nikola droht die Aufhebung der NASDAQ-Börsennotierung

Rivian und Nikola-Aktien nach Sinkflug ein Kauf? So planen Rivian und Nikola den Turnaround

Tesla-Rivale Nikola und Voltera vereinbaren eine Partnerschaft für Wasserstoff-Tankstellen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nikola Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nikola Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nikola

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com