Nikola Aktie News: Nikola tendiert am Vormittag südwärts

Kursentwicklung

Die Aktie von Nikola gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nikola-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 1,24 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Nikola-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 1,24 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Nikola-Aktie bis auf 1,24 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 1,26 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 69.029 Nikola-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,78 EUR) erklomm das Papier am 09.08.2022. 606,03 Prozent Plus fehlen der Nikola-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,49 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 60,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nikola-Aktie.

Am 09.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Nikola hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,26 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,21 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nikola im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 489,14 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11,12 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,89 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 04.08.2023 dürfte Nikola Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 01.08.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nikola einen Verlust von -0,811 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nikola-Aktie

Nikola-Aktie dennoch fester: Nikola scheitert mit Antrag für Kapitalmaßnahme

Lordstown-Aktie an der NASDAQ erneut tiefrot: Tesla-Konkurrent Lordstown Motors ist insolvent

Comeback von Nikola, Plug Power, Ballard Power und NEL? Wasserstoff-Aktien als Spielball der Börse