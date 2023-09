Nikola Aktie News: Nikola am Vormittag im Aufwind

So bewegt sich Nikola

Die Aktie von Nikola gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Nikola-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 0,850 EUR.

Um 09:17 Uhr konnte die Aktie von Nikola zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,4 Prozent auf 0,850 EUR. Die Nikola-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,858 EUR. Bei 0,850 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via Tradegate 89.516 Nikola-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.09.2022 bei 5,584 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 556,941 Prozent könnte die Nikola-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,486 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 42,800 Prozent würde die Nikola-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 04.08.2023 äußerte sich Nikola zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,25 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 15,29 Prozent auf 15,36 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18,13 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.11.2023 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Nikola im Jahr 2023 -0,707 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nikola-Aktie

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

NEL ASA-Aktie: Die Konzerngeschichte des Wasserstoffunternehmens NEL ASA aus Norwegen

Nikola-Aktie sackt an der NASDAQ letztlich ab: Präsident von Nikolas Energiesparte verlässt das Unternehmen