Nikola Aktie News: Nikola zieht am Mittag deutlich an

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Nikola. Zuletzt konnte die Aktie von Nikola zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 15,3 Prozent auf 2,56 USD.

Das Papier von Nikola konnte um 12:03 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 15,3 Prozent auf 2,56 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 8.869.564 Nikola-Aktien umgesetzt.

Am 09.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,97 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nikola-Aktie somit 71,46 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.06.2023 (0,52 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 79,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nikola ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,26 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nikola -0,21 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 489,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,89 USD in den Büchern gestanden.

Am 04.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Nikola veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Nikola-Anleger Experten zufolge am 01.08.2024 werfen.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,811 USD je Nikola-Aktie stehen.

