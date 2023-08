Nikola Aktie News: Nikola am Mittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Nikola. Die Nikola-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 15,6 Prozent bei 1,51 EUR.

Um 12:03 Uhr ging es für die Nikola-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 15,6 Prozent auf 1,51 EUR. In der Spitze büßte die Nikola-Aktie bis auf 1,49 EUR ein. Bei 1,60 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Nikola-Aktien beläuft sich auf 1.255.467 Stück.

Bei 7,00 EUR erreichte der Titel am 13.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 362,66 Prozent. Bei einem Wert von 0,49 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.06.2023). Derzeit notiert die Nikola-Aktie damit 211,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nikola am 04.08.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Nikola ein EPS von -0,25 USD in den Büchern gestanden. Nikola hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,36 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 15,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,13 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 02.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,742 USD je Nikola-Aktie in den Büchern stehen.

