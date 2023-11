Nikola Aktie News: Nikola am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain

Nikola im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Nikola. Zuletzt wies die Nikola-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 4,5 Prozent auf 1,06 USD nach oben.

Um 16:08 Uhr wies die Nikola-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 4,5 Prozent auf 1,06 USD nach oben. Kurzfristig markierte die Nikola-Aktie bei 1,09 USD ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 1,04 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 14.708.013 Nikola-Aktien den Besitzer.

Am 04.08.2023 markierte das Papier bei 3,71 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nikola-Aktie mit einem Kursplus von 251,66 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,52 USD am 07.06.2023. Der aktuelle Kurs der Nikola-Aktie ist somit 50,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 02.11.2023 hat Nikola die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,30 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 107,14 Prozent auf -1,73 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 24,24 USD in den Büchern gestanden.

Am 22.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Nikola veröffentlicht werden.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,837 USD je Nikola-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nikola-Aktie

Nikola-Aktie schließt dennoch stärker: Tesla-Konkurrent Nikola vergrößert Verlust

NASDAQ-Titel Nikola-Aktie nach Kurssprung tiefer: Ex-CEO Trevor Milton zu Schadensersatz-Zahlung an Nikola verurteilt

Nikola-Aktie und Tesla-Aktie berappeln sich: Kursgewinne bei E-Autoherstellern