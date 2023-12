Nikola Aktie News: Nikola am Mittag auf grünem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Nikola. Die Nikola-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 0,802 USD.

Um 12:03 Uhr ging es für das Nikola-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 0,802 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 415.036 Nikola-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 04.08.2023 auf bis zu 3,710 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 362,363 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,521 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nikola-Aktie 54,012 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 02.11.2023 äußerte sich Nikola zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,30 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Nikola mit einem Umsatz von insgesamt -1,73 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,24 USD erwirtschaftet worden waren, um 107,14 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Nikola am 22.02.2024 präsentieren.

In der Nikola-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,886 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nikola-Aktie

Nikola-Aktie an der NASDAQ unter Druck: Nikola macht neue Schulden in Millionenhöhe - Ausgabe neuer Nikola-Aktien geplant

Nikola-, GameStop-, thyssenkrupp-Aktie & Co.: Diese Chefwechsel überraschten 2023

NEL ASA-Aktie: Die Konzerngeschichte des Wasserstoffunternehmens NEL ASA aus Norwegen