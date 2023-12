Nikola Aktie News: Nikola bricht am Donnerstagnachmittag nach oben aus

Nikola im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nikola. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 7,4 Prozent auf 0,859 USD zu.

Werte in diesem Artikel

Um 16:08 Uhr stieg die Nikola-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 7,4 Prozent auf 0,859 USD. In der Spitze legte die Nikola-Aktie bis auf 0,880 USD zu. Bei 0,824 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Bisher wurden heute 38.985.351 Nikola-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 3,710 USD erreichte der Titel am 04.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nikola-Aktie 332,048 Prozent zulegen. Am 07.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,521 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 39,327 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 02.11.2023 hat Nikola in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Nikola vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,30 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,28 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 107,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf -1,73 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 24,24 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Nikola wird am 22.02.2024 gerechnet.

2023 dürfte Nikola einen Verlust von -0,886 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nikola-Aktie

Nikola-Aktie an der NASDAQ unter Druck: Nikola macht neue Schulden in Millionenhöhe - Ausgabe neuer Nikola-Aktien geplant

Nikola-, GameStop-, thyssenkrupp-Aktie & Co.: Diese Chefwechsel überraschten 2023

NEL ASA-Aktie: Die Konzerngeschichte des Wasserstoffunternehmens NEL ASA aus Norwegen