Nikola Aktie News: Nikola verbilligt sich am Vormittag

So bewegt sich Nikola

Die Aktie von Nikola gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Nikola-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 0,660 EUR.

Die Aktie verlor um 09:18 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,4 Prozent auf 0,660 EUR. Die Nikola-Aktie sank bis auf 0,650 EUR. Bei 0,660 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via Tradegate 16.088 Nikola-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 04.08.2023 auf bis zu 3,394 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Nikola-Aktie ist somit 414,632 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,486 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,277 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nikola-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Nikola-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Nikola ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,30 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen -1,73 USD in den Büchern – ein Minus von 107,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nikola 24,24 USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 22.02.2024 dürfte Nikola Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Am 20.02.2025 wird Nikola schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nikola einen Verlust von -0,858 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nikola-Aktie

Ausblicke und Bilanzen: Amazon, Tesla, Apple, NVIDIA & Co. - Das sind die Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

NEL-Aktie: Die Konzerngeschichte des Wasserstoffunternehmens NEL ASA

Diese ambitionierten Ziele verfolgt Plug Power bis 2030