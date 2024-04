Nikola Aktie News: Nikola zieht am Nachmittag an

Notierung im Fokus

Die Aktie von Nikola gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Nikola-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 0,703 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Nikola-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 0,703 USD zu. Die Nikola-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,708 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,704 USD. Bisher wurden via NASDAQ 2.148.850 Nikola-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 3,710 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.08.2023). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nikola-Aktie somit 81,043 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,521 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,921 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Nikola seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Nikola gewährte am 22.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,11 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Nikola ein Ergebnis je Aktie von -0,37 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 75,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,56 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,53 USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 07.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 13.05.2025 wird Nikola schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,393 USD je Nikola-Aktie stehen.

