Nikola Aktie News: Nikola am Vormittag auf Höhenflug

Um 09:21 Uhr wies die Nikola-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 10,8 Prozent auf 1,12 EUR nach oben. Der Kurs der Nikola-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1,16 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,09 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 773.721 Nikola-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 8,78 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.08.2022). Mit einem Zuwachs von mindestens 684,27 Prozent könnte die Nikola-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.06.2023 (0,49 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 56,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 09.05.2023 legte Nikola die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,26 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Nikola ein EPS von -0,21 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Nikola 11,12 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 489,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,89 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 02.08.2023 dürfte Nikola Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Nikola 2023 einen Verlust in Höhe von -0,820 USD ausweisen wird.

