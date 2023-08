Nikola Aktie News: Nikola fällt am Mittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Nikola. Das Papier von Nikola gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 1,80 USD abwärts.

Die Nikola-Aktie wies um 12:02 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 1,80 USD abwärts. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 123.403 Nikola-Aktien.

Am 16.08.2022 markierte das Papier bei 7,10 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 294,44 Prozent hinzugewinnen. Am 07.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,52 USD ab. Mit Abgaben von 71,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nikola gewährte am 04.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Nikola ein EPS von -0,25 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 15,29 Prozent auf 15,36 USD. Im Vorjahresviertel hatte Nikola 18,13 USD umgesetzt.

Nikola wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 vorlegen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,730 USD je Nikola-Aktie.

