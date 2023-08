Nikola Aktie News: Nikola am Nachmittag mit Einbußen

Nikola im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nikola. Die Nikola-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 1,82 USD abwärts.

Die Nikola-Aktie notierte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 1,82 USD. In der Spitze büßte die Nikola-Aktie bis auf 1,80 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,90 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 9.166.522 Nikola-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,10 USD erreichte der Titel am 16.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 291,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 0,52 USD fiel das Papier am 07.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 71,29 Prozent.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Nikola am 04.08.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,25 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 15,36 USD in den Büchern – ein Minus von 15,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nikola 18,13 USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 02.11.2023 dürfte Nikola Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Laut Analysten dürfte Nikola im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,730 USD einfahren.

