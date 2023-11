Nikola Aktie News: Anleger schicken Nikola am Mittwochvormittag ins Minus

Kurs der Nikola

Die Aktie von Nikola gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Nikola-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 0,981 EUR ab.

Die Nikola-Aktie wies um 09:21 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 0,981 EUR abwärts. Der Kurs der Nikola-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,981 EUR nach. Bei 1,000 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 28.086 Nikola-Aktien umgesetzt.

Am 03.08.2023 markierte das Papier bei 3,394 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 246,150 Prozent könnte die Nikola-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,486 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 50,413 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nikola veröffentlichte am 02.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,30 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen -1,73 USD – eine Minderung von 107,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 24,24 USD eingefahren.

Nikola dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 präsentieren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,837 USD je Nikola-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nikola-Aktie

NEL ASA-Aktie: Die Konzerngeschichte des Wasserstoffunternehmens NEL ASA aus Norwegen

Nikola-Aktie schließt dennoch stärker: Tesla-Konkurrent Nikola vergrößert Verlust

NASDAQ-Titel Nikola-Aktie nach Kurssprung tiefer: Ex-CEO Trevor Milton zu Schadensersatz-Zahlung an Nikola verurteilt