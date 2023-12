Nikola Aktie News: Nikola am Freitagvormittag mit Kursplus

Notierung im Fokus

Die Aktie von Nikola zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 4,4 Prozent auf 0,858 EUR zu.

Die Nikola-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,4 Prozent auf 0,858 EUR. In der Spitze gewann die Nikola-Aktie bis auf 0,860 EUR. Bei 0,832 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Bisher wurden via Frankfurt 94.900 Nikola-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.08.2023 markierte das Papier bei 3,380 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 293,939 Prozent. Am 06.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,500 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 41,725 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nikola gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Nikola vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,30 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,28 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen -1,73 USD – eine Minderung von 107,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 24,24 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 22.02.2024 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,886 USD je Nikola-Aktie.

Redaktion finanzen.net

