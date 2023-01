Nikola Aktie News: Nikola am Vormittag im Plus

Aktien in diesem Artikel Nikola 2,36 EUR

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 4,8 Prozent auf 2,35 EUR zu. Die Nikola-Aktie legte bis auf 2,39 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 2,39 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 5.265 Nikola-Aktien umgesetzt.

Am 30.03.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,50 EUR. Der derzeitige Kurs der Nikola-Aktie liegt somit 77,62 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,92 EUR. Dieser Wert wurde am 13.12.2022 erreicht. Derzeit notiert die Nikola-Aktie damit 22,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nikola am 03.11.2022. Das EPS lag bei -0,28 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,20 USD je Aktie erzielt worden.

Nikola dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 23.02.2023 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Nikola 2022 einen Verlust in Höhe von -1,232 USD ausweisen wird.

