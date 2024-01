Nikola Aktie News: Nikola am Dienstagvormittag billiger

Blick auf Nikola-Kurs

Die Aktie von Nikola gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Nikola-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 0,640 EUR ab.

Um 09:12 Uhr ging es für die Nikola-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 0,640 EUR. Bei 0,631 EUR markierte die Nikola-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,635 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 37.286 Nikola-Aktien.

Am 03.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,394 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 430,313 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.06.2023 (0,486 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,031 Prozent.

Am 02.11.2023 hat Nikola in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,30 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,28 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Nikola -1,73 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 107,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 24,24 USD umgesetzt worden.

Nikola dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Nikola-Verlust in Höhe von -0,859 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nikola-Aktie

Nikola-, GameStop-, thyssenkrupp-Aktie & Co.: Diese Chefwechsel überraschten 2023

MacroAxis: Bankrottwahrscheinlichkeit von NASDAQ-Titel Nikola liegt bei 81 Prozent

Nikola-Aktie an der NASDAQ unter Druck: Nikola macht neue Schulden in Millionenhöhe - Ausgabe neuer Nikola-Aktien geplant