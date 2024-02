Nikola Aktie News: Nikola am Freitagmittag kaum bewegt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Nikola zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Die Nikola-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im NASDAQ Bsc-Handel bei 0,750 USD.

Die Nikola-Aktie bewegte sich um 11:52 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ Bsc bei 0,750 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 101.778 Nikola-Aktien umgesetzt.

Bei 3,710 USD markierte der Titel am 04.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nikola-Aktie 394,667 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.06.2023 (0,521 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nikola-Aktie derzeit noch 30,533 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Nikola 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 02.11.2023 äußerte sich Nikola zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,30 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nikola -0,28 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig standen -1,73 USD in den Büchern – ein Minus von 107,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nikola 24,24 USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Nikola am 22.02.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 20.02.2025.

Experten gehen davon aus, dass Nikola im Jahr 2023 -0,858 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

