Nikola Aktie News: Nikola gibt am Freitagnachmittag ab

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nikola. Die Nikola-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 2,9 Prozent im Minus bei 0,728 USD.

Das Papier von Nikola befand sich um 16:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 2,9 Prozent auf 0,728 USD ab. Bei 0,725 USD markierte die Nikola-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 0,753 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 14.556.573 Nikola-Aktien umgesetzt.

Am 04.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3,710 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 409,336 Prozent Plus fehlen der Nikola-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,521 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nikola-Aktie 39,808 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Nikola seine Aktionäre 2022 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Nikola ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Nikola vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,30 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,28 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 107,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf -1,73 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 24,24 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 22.02.2024 erwartet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 20.02.2025.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,858 USD je Nikola-Aktie.

