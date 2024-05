Nikola Aktie News: Nikola am Nachmittag leichter

Notierung im Fokus

Die Aktie von Nikola gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 0,556 USD.

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 0,556 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Nikola-Aktie bis auf 0,556 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 0,566 USD. Bisher wurden via NASDAQ 530.367 Nikola-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 3,710 USD erreichte der Titel am 04.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 566,906 Prozent Plus fehlen der Nikola-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 0,521 USD erreichte der Anteilsschein am 07.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nikola-Aktie 6,775 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Nikola 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Nikola ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,11 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Nikola ein EPS von -0,31 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 7,50 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 32,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,12 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Nikola am 01.08.2024 präsentieren.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,366 USD je Nikola-Aktie stehen.

