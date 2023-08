Nikola Aktie News: Nikola am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Nikola im Fokus

Die Aktie von Nikola gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nikola-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt um 2,1 Prozent auf 1,87 USD ab.

Das Papier von Nikola gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 16:08 Uhr ging es um 2,1 Prozent auf 1,87 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nikola-Aktie bisher bei 1,80 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,81 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 6.501.748 Nikola-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.08.2022 bei 7,01 USD. 274,87 Prozent Plus fehlen der Nikola-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.06.2023 (0,52 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 72,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 04.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,20 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,25 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 15,29 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,36 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18,13 USD US-Dollar umgesetzt.

Die Nikola-Bilanz für Q3 2023 wird am 02.11.2023 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,730 USD je Nikola-Aktie.

