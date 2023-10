Nikola Aktie News: Nikola am Nachmittag mit Abschlägen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Nikola gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Nikola-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 4,7 Prozent auf 1,23 USD ab.

Die Aktie verlor um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 4,7 Prozent auf 1,23 USD. Im Tief verlor die Nikola-Aktie bis auf 1,20 USD. Mit einem Wert von 1,26 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 10.714.352 Nikola-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 3,97 USD erreichte der Titel am 02.11.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 222,64 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,52 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nikola-Aktie 136,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nikola gewährte am 04.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,25 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 15,29 Prozent auf 15,36 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,13 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Nikola am 02.11.2023 vorlegen. Nikola dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 31.10.2024 präsentieren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,703 USD je Nikola-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

