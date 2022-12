Nikola Aktie News: Nikola am Freitagvormittag auf grünem Terrain

Aktien in diesem Artikel Nikola 2,02 EUR

Die Nikola-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 09:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 2,02 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nikola-Aktie bisher bei 2,02 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 2,02 EUR. Der Tagesumsatz der Nikola-Aktie belief sich zuletzt auf 5.855 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 10,63 EUR erreichte der Titel am 27.12.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 80,95 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 13.12.2022 auf bis zu 1,92 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nikola-Aktie ist somit 5,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 03.11.2022 hat Nikola die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,28 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Nikola am 23.02.2023 vorlegen.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Nikola-Verlust in Höhe von -1,232 USD je Aktie aus.

