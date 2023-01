Nikola Aktie News: Nikola am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Nikola 2,38 EUR

Um 09:22 Uhr konnte die Aktie von Nikola zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 2,38 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Nikola-Aktie bei 2,38 EUR. Bei 2,38 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 3.050 Nikola-Aktien den Besitzer.

Am 30.03.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 77,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 1,94 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.12.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 03.11.2022 lud Nikola zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,28 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 23.02.2023 erwartet.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,232 USD je Nikola-Aktie belaufen.

