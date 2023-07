Nikola Aktie News: Nikola mit herben Abschlägen am Montagnachmittag

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Nikola. Die Nikola-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 9,8 Prozent auf 2,03 USD abwärts.

Die Nikola-Aktie notierte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 9,8 Prozent auf 2,03 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nikola-Aktie bisher bei 2,02 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2,18 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 26.373.919 Nikola-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,97 USD. Dieser Kurs wurde am 09.08.2022 erreicht. 341,87 Prozent Plus fehlen der Nikola-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,52 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 74,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nikola veröffentlichte am 09.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,26 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,12 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 489,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nikola einen Umsatz von 1,89 USD eingefahren.

Die Nikola-Bilanz für Q2 2023 wird am 04.08.2023 erwartet. Am 01.08.2024 wird Nikola schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,811 USD je Nikola-Aktie belaufen.

