Nikola Aktie News: Anleger greifen bei Nikola am Mittag zu

Kursverlauf

Die Aktie von Nikola zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Nikola-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 4,6 Prozent auf 2,03 USD zu.

Um 12:03 Uhr wies die Nikola-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 4,6 Prozent auf 2,03 USD nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 442.357 Nikola-Aktien den Besitzer.

Bei 6,75 USD markierte der Titel am 18.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Nikola-Aktie damit 69,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 07.06.2023 auf bis zu 0,52 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 74,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nikola ließ sich am 04.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,20 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,25 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 15,29 Prozent auf 15,36 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 18,13 USD gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.11.2023 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Nikola im Jahr 2023 -0,722 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nikola-Aktie

Nikola-Aktie schließt an der NASDAQ tiefrot: Nikola startet Rückruf - Verkauf zeitweise eingestellt

D.A. Davidson-Experte erkennt in Nikola-Bilanz "gute und schlechte Nachrichten"

NASDAQ-Titel Nikola-Aktie mit Minus: Nikola meldet rote Zahlen und Chefwechsel - Anleger winken Ausgabe neuer Aktien durch