Nikola Aktie News: Nikola verteuert sich am Donnerstagvormittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Nikola. Zuletzt ging es für das Nikola-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 1,78 EUR.

Um 09:19 Uhr wies die Nikola-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 1,78 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Nikola-Aktie bis auf 1,78 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,77 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nikola-Aktien beläuft sich auf 13.719 Stück.

Bei 6,80 EUR markierte der Titel am 18.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Nikola-Aktie damit 73,84 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.06.2023 (0,49 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nikola-Aktie 265,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nikola am 04.08.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,25 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 15,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 18,13 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 15,36 USD.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 02.11.2023 terminiert.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,730 USD je Nikola-Aktie belaufen.

