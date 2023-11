Nikola Aktie News: Nikola verteuert sich am Freitagnachmittag

So bewegt sich Nikola

Die Aktie von Nikola gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Nikola-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 1,03 USD.

Die Nikola-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 1,03 USD. In der Spitze gewann die Nikola-Aktie bis auf 1,04 USD. Mit einem Wert von 1,03 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.299.934 Nikola-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.08.2023 bei 3,71 USD. Der aktuelle Kurs der Nikola-Aktie ist somit 261,95 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 0,52 USD erreichte der Anteilsschein am 07.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 49,17 Prozent würde die Nikola-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Nikola am 02.11.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,30 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Nikola -1,73 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 107,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 24,24 USD umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 22.02.2024 dürfte Nikola Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,854 USD je Nikola-Aktie.

